Jucător nou pentru revelația turului din Superliga

Petrolul, revelația sezonului din Superliga, a adus în probe un puști de 18 ani, Olusegun Taiva, jucător pe care portughezul Ricardo Sousa urmează să îl testeze la meciul amical cu Metalul Buzău programat vineri, 13 noiembrie, de la ora 12:00. Ploieștenii au încheiat turul campionatului pe locul 4 și nu vor să se oprească aici. ...

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