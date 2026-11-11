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Sport

Jucător nou pentru revelația turului din Superliga

m Scris de maria olteanu
Jucător nou pentru revelația turului din Superliga
Aosom
Petrolul, revelația sezonului din Superliga, a adus în probe un puști de 18 ani, Olusegun Taiva, jucător pe care portughezul Ricardo Sousa urmează să îl testeze la meciul amical cu Metalul Buzău programat vineri, 13 noiembrie, de la ora 12:00. Ploieștenii au încheiat turul campionatului pe locul 4 și nu vor să se oprească aici. ...

Sursa: Gsp

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