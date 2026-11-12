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Sport

Jucătorii Universității Cluj s-au întâlnit cu fanii într-un centrul comercial

i Scris de ionuţ grindean
Jucătorii Universității Cluj s-au întâlnit cu fanii într-un centrul comercial
Aosom
Suporterii vicecampioanei au avut ocazia să își cunoască o parte dintre favoriți, iar un fotbalist a atras toată atenția.

Sursa: Ziua De Cluj

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