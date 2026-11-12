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Jurgen Klopp, impact direct asupra formei lui Florian Wirtz! "Parcă i-a întins o mână de ajutor"

b Scris de bianca dumitru
Jurgen Klopp, impact direct asupra formei lui Florian Wirtz! "Parcă i-a întins o mână de ajutor"
Aosom
Jurgen Klopp a preluat în această vară naționala Germaniei, iar după sosirea fostului antrenor de la Liverpool la cârma nemților, forma lui Florian Wirtz s-a îm

Sursa: Eurosport Romania

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