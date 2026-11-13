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Kimi Antonelli e milionar, dar părinţii îi dau bani de buzunar. "Are un buget lunar fix"

c Scris de cristian mihală
Kimi Antonelli e milionar, dar părinţii îi dau bani de buzunar. "Are un buget lunar fix"
Aosom
Salariul lui Kimi Antonelli va creşte exponenţial în următoarea perioadă, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Chiar dacă deja are mai mulţi bani dec

Sursa: Eurosport Romania

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