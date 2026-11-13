Lamine Yamal s-a întors

Lamine Yamal (19 ani) a acuzat probleme la genunchi și nu a putut juca în meciul pe care Spania l-a câștigat în fața Cehiei, scor 2-0, în etapa a 5-a din Nations League. La doar câteva ore distanță de la acest joc, selecționerul Luis de la Fuente (65 de ani) și fanii ibericilor au primit […]

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