 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

L'Equipe a dat verdictul după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri împotriva Franței!

d Scris de dani morar
L'Equipe a dat verdictul după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri împotriva Franței!
Aosom
Istvan Kovacs a arbitrat partida Italia – Franța 3-1, din etapa a 5-a a grupelor Nations League. Românul a dictat două penalty-uri, ambele în favoarea Squadrei

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →