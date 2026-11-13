L'Equipe a dat verdictul după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri împotriva Franței!

Tech 13 Nov 2026

Operațiunea „TorNado" - Percheziții mamut în SUA și Europa: sute de arestări la nivel internațional în urma unei ample acțiuni a Poliţiei împotriva „dark web"

Fortele de politie din mai multe tari au arestat 354 de persoane si au confiscat cantitati mari de droguri, arme de foc si bani in cadrul unei am...