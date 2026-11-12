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Lewandowski, în fruntea lotului Poloniei pentru meciul cu România. Selecționerul Jan Urban a convocat șapte jucători noi

i Scris de ioana andreescu
Lewandowski, în fruntea lotului Poloniei pentru meciul cu România. Selecționerul Jan Urban a convocat șapte jucători noi
Aosom
Emblematicul atacant Robert Lewandowski, la 38 de ani, continuă să rămână în fruntea lotului convocat de selecţionerul Jan Urban.

Sursa: Stirile Pro.tv

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