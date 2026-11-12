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Liga Națiunilor revine joi seară. Cine transmite la TV Italia - Franța, arbitrat de Istvan Kovacs / Anglia - Croația

a Scris de andrei itu
Liga Națiunilor revine joi seară. Cine transmite la TV Italia - Franța, arbitrat de Istvan Kovacs / Anglia - Croația
Aosom
Duelul Italia - Franța din Liga Națiunilor se va juca la Milano și va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs. Program meciuri Liga Națiunilor, joi seară, și unde se văd la TV De la ora 19:00, Turcia - Belgia pe...

Sursa: Dcnews

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