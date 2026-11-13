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Sport

Lindsey Vonn, primul mesaj de pe patul de spital, după cea de-a noua operație: „A durat peste cinci ore, au îndepărtat șuruburile!”. În ce stare se află campioana olimpică

a Scris de amelia ionescu
Lindsey Vonn, primul mesaj de pe patul de spital, după cea de-a noua operație: „A durat peste cinci ore, au îndepărtat șuruburile!”. În ce stare se află campioana olimpică
Aosom
Lindsey Vonn a venit cu vești încurajatoare după o nouă etapă a luptei sale pentru recuperare.

Sursa: Adevarul

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