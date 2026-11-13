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Lista anvelopelor chinezeşti şi europene de evitat pe zăpadă sau șosea umedă, potrivit germanilor de la ADAC

i Scris de ioana dinu
Lista anvelopelor chinezeşti şi europene de evitat pe zăpadă sau șosea umedă, potrivit germanilor de la ADAC
Aosom
Clubul german ADAC, recunoscut pentru testele riguroase dedicate siguranței rutiere, a publicat recent rezultatele evaluării a 16 modele de anvelope de iarnă, într-un test care a scos la iveală concluzii surprinzătoare. Mai mult de jumătate dintre anvelopele testate au primit calificative slabe, iar 9 dintre ele au fost recomandate categoric pentru evitare, inclusiv modele de la mărci renumite, conform Piata Auto.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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