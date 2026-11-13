Lista anvelopelor chinezeşti şi europene de evitat pe zăpadă sau șosea umedă, potrivit germanilor de la ADAC

Clubul german ADAC, recunoscut pentru testele riguroase dedicate siguranței rutiere, a publicat recent rezultatele evaluării a 16 modele de anvelope de iarnă, într-un test care a scos la iveală concluzii surprinzătoare. Mai mult de jumătate dintre anvelopele testate au primit calificative slabe, iar 9 dintre ele au fost recomandate categoric pentru evitare, inclusiv modele de la mărci renumite, conform Piata Auto.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗