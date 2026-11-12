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Luca Niculescu caută sprijin pentru Dacian Cioloș la șefia Francofoniei. Discuție cu premierul Marocului înaintea votului decisiv

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Luca Niculescu caută sprijin pentru Dacian Cioloș la șefia Francofoniei. Discuție cu premierul Marocului înaintea votului decisiv
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Luca Niculescu caută sprijin pentru Dacian Cioloș la șefia Francofoniei. Discuție cu premierul Marocului înaintea votului decisiv

Sursa: Stiri Pe Surse

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