 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Lucian Filip a luat decizia după ce Gigi Becali l-a retrogradat la FCSB. Va fi antrenor principal

d Scris de dumitru mugurel
Lucian Filip a luat decizia după ce Gigi Becali l-a retrogradat la FCSB. Va fi antrenor principal
Aosom
Lucian Filip a luat decizia după ce Gigi Becali l-a retrogradat la FCSB. Va fi antrenor principal

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech