Ludovic Orban revine în PNL! Ilie Bolojan: „Bine ai revenit acasă”

Ludovic Orban revine în PNL după aproape 5 ani. Fostul premier și președinte PNL a anunțat miercuri, 11 noiembrie, că Biroul Politic al Forței Dreptei a decis în unanimitate fuziunea prin absorbție cu Partidul Național Liberal. Politicianul s-a făcut remarcat mai degrabă printr-o serie de controverse în timpul pandemiei de COVID-19, atât prin declarațiile sale […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗