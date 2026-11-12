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Luis de la Fuente se declară „optimist” în ceea ce priveşte participarea lui Lamine Yamal în meciul împotriva Angliei

a Scris de anca flondor
Luis de la Fuente se declară „optimist” în ceea ce priveşte participarea lui Lamine Yamal în meciul împotriva Angliei
Aosom
Luis de la Fuente, s-a declarat miercuri „optimist” în ceea ce priveşte participarea lui Lamine Yamal la meciul de duminică împotriva Angliei

Sursa: Stiri Pe Surse

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