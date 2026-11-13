 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Manchester City știe când își va afla pedeapsa în "procesul secolului"! "Cetățenii", în mare pericol

n Scris de nicu savin
Manchester City știe când își va afla pedeapsa în "procesul secolului"! "Cetățenii", în mare pericol
Aosom
Manchester City mai are foarte puțin de așteptat până când își va afla pedeapsa în procesul în care a fost găsită vinovată de încălcarea de 115 ori a regulilor

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →