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Manchester United a anunțat noul antrenor: debut infernal!

d Scris de daniel grigore
Manchester United a anunțat noul antrenor: debut infernal!
Aosom
Mauricio Pochettino (54 de ani) este noul antrenor al lui Manchester United! A doua zi după ce a oficializat demiterea lui Michael Carrick, Manchester United a anunțat cine-l va succeda la cârma echipei. Este vorba despre argentinianul Mauricio Pochettino, care în ultimii doi ani a fost selecționerul Statelor Unite ale Americii. Înțelegerea este valabilă pentru doi ani și jumătate, până în vara anului 2029. ...

Sursa: Gsp

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