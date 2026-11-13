Manchester United a anunțat noul antrenor: debut infernal!

Mauricio Pochettino (54 de ani) este noul antrenor al lui Manchester United! A doua zi după ce a oficializat demiterea lui Michael Carrick, Manchester United a anunțat cine-l va succeda la cârma echipei. Este vorba despre argentinianul Mauricio Pochettino, care în ultimii doi ani a fost selecționerul Statelor Unite ale Americii. Înțelegerea este valabilă pentru doi ani și jumătate, până în vara anului 2029. ...

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