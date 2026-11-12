 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Manchester United a pus ochii pe un jucător de la Chelsea! Fotbalistul care e dorit pe Old Trafford

b Scris de bianca dumitru
Manchester United a pus ochii pe un jucător de la Chelsea! Fotbalistul care e dorit pe Old Trafford
Aosom
Manchester United are un start dezastruos de sezon, iar conducerea ar intenționa să facă unele transferuri în perioada de mercato din iarnă pentru a întări lotu

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →