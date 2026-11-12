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Marc Marquez a concurat în Qatar cu pulsul la 190 de bătăi pe minut: „Mi se părea că îmi sare inima din piept”

l Scris de luminița paul
Marc Marquez a concurat în Qatar cu pulsul la 190 de bătăi pe minut: „Mi se părea că îmi sare inima din piept”
Aosom
Marc Marquez (33 de ani), campionul en-titre al Moto GP, a obținut 32 de puncte în Marele Premiu al Qatarului, după ce a ajuns în partea finală a cursei la o frecvență cardiacă de 190 de bătăi pe minut! Înaintea ultimelor două Mari Premii din Moto GP, Marc Marquez, deținătorul titlului, are 60 de puncte în fața compatriotului Jorge Martin în clasamentul general al piloților. ...

Sursa: Gsp

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