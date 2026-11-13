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Sport

Marea campioană a făcut anunțul, de pe patul de spital

d Scris de digi sport
Marea campioană a făcut anunțul, de pe patul de spital
Aosom
Lindsey Vonn (42 de ani) le-a transmis fanilor vești pozitive despre starea sa de sănătate, după ce a trecut prin cea de-a noua intervenție chirurgicală la picior.

Sursa: Digisport

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