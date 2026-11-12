 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Marius Stan, prima reacție după „exit-ul” lui Mihai Stoica de la FCSB » Omul care l-a introdus pe MM în fotbal riscă un pariu: „Eu nu-l văd decât acolo”

r Scris de remus dinu
Marius Stan, prima reacție după „exit-ul” lui Mihai Stoica de la FCSB » Omul care l-a introdus pe MM în fotbal riscă un pariu: „Eu nu-l văd decât acolo”
Aosom
Menționat de Mihai Stoica în postarea prin care acesta își lua rămas bun de la FCSB, Marius Stan,69 de ani, fost președinte al Oțelului și omul care l-a propulsat pe MM în fotbal, a comentat, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, plecarea fostului său colaborator de la clubul lui Gigi Becali. Relația dintre Marius Stan și Mihai Stoica își are originea la începutul anilor '90, în perioada care primul era președintele Oțelului. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →