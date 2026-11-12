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Marta Kostyuk – Coco Gauff 4-6, 5-7. ”Nebunie” de meci! Urmează Pegula – Noskova, DGS 2 | Turneul Campioanelor 2026

d Scris de digi sport
Marta Kostyuk – Coco Gauff 4-6, 5-7. ”Nebunie” de meci! Urmează Pegula – Noskova, DGS 2 | Turneul Campioanelor 2026
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Marta Kostyuk – Coco Gauff 4-6, 5-7. ”Nebunie” de meci! Urmează Pegula – Noskova, DGS 2 | Turneul Campioanelor 2026

Sursa: Digisport

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