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Marta Kostyuk – Coco Gauff ACUM, DGS 4. Jessica Pegula–Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă Turneul Campioanelor!

d Scris de digi sport
Marta Kostyuk – Coco Gauff ACUM, DGS 4. Jessica Pegula–Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă Turneul Campioanelor!
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Marta Kostyuk – Coco Gauff ACUM, DGS 4. Jessica Pegula–Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă Turneul Campioanelor!

Sursa: Digisport

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