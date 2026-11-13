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Mauricio Pochettino, confirmat ca noul antrenor al lui Manchester United. Cine îi va lua locul la naționala SUA

i Scris de ines paris
Mauricio Pochettino, confirmat ca noul antrenor al lui Manchester United. Cine îi va lua locul la naționala SUA
Aosom
Mauricio Pochettino a fost confirmat drept noul antrenor principal al echipei Manchester United, clubul anunțând numirea sa vineri, pe rețelele de socializare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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