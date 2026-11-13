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Sport

Mauricio Pochettino lasă naționala Statelor Unite pentru Manchester United

a Scris de anca flondor
Mauricio Pochettino lasă naționala Statelor Unite pentru Manchester United
Aosom
Echipa care a câştigat de 20 de ori titlul de campioană a Angliei se află în zona retrogradării după 10 etape din sezonul Premier League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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