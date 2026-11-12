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Max Verstappen a analizat strategia de la Ferrari: „Nu aș face niciodată asta”

s Scris de sergiu alexandru
Max Verstappen a analizat strategia de la Ferrari: „Nu aș face niciodată asta”
Aosom
Deși șeful echipei Ferrari din Formula 1, Frederic Vasseur, a purtat o discuție de o oră cu Lewis Hamilton și Charles Leclerc la Sao Paulo, incidentul dintre cei doi piloți din Mexic continuă să fie una dintre temele principale de discuție din paddock. ...

Sursa: Gsp

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