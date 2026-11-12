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Medalie de argint pentru Kinder Brăila la Junior Football Cup 2026! Un fotbalist brăilean a fost desemnat jucătorul turneului

c Scris de costel filip
Medalie de argint pentru Kinder Brăila la Junior Football Cup 2026! Un fotbalist brăilean a fost desemnat jucătorul turneului
Aosom
• Dragoș Bocăneală a fost desemnat „Jucătorul turneului” • echipa care a participat la Grupa 2017 s-a clasat pe locul al 9-lea Articolul Medalie de argint pentru Kinder Brăila la Junior Football Cup 2026! Un fotbalist brăilean a fost desemnat jucătorul turneului apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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