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Sport

Medalie de bronz pentru suceveanul Ioan Constantin Gurău

a Scris de adrian popovici
Medalie de bronz pentru suceveanul Ioan Constantin Gurău
Aosom
La Campionatul Naţional Seniori U23 de lupte greco-romane, desfăşurat în municipiul Oneşti, în perioada 6-8 noiembrie, suceveanul Ioan Constantin Gurău (55 kg), legitimat la CSM Suceava, a obţinut locul al III-lea (medalie de bronz) în confruntarea pentru locurile III-IV cu băcăuanul Enăchescu Alberto, care, anul trecut, l-a învins în campionatulCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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