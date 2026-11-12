Mega Shoot la Swiper Casino – transformă loviturile de departajare în recompense!

Fotbalul și jocurile de cazino se întâlnesc într-o experiență inedită prin Mega Shoot, una dintre promoțiile interactive de la Swiper Casino. Dacă îți plac loviturile de departajare și competițiile în care fiecare punct contează, această promoție este pentru tine. Mega Shoot este un concurs de executare a loviturilor de la 11 metri. Adversarul este virtual, iar rezultatele sunt stabilite de un Generator de Numere Aleatorii (RNG). ...

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