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Mercedes și Ferrari, dispuse să lase mai mulți membri ai staff-ului acasă, la ultimele două curse

t Scris de tudor moisa
Mercedes și Ferrari, dispuse să lase mai mulți membri ai staff-ului acasă, la ultimele două curse
Aosom
Ultimele două curse ale sezonului din Formula 1 se vor disputa în Qatar și Emiratele Arabe Unite, deși există riscuri de securitate. Cel puțin două dintre echip

Sursa: Eurosport Romania

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