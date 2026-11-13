„Mi-a zis: «Du-te de aici, că nu te las»” MM Stoica a vorbit pe larg despre despărțirea de FCSB: „Chiar nu e adevărat”

Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit pe larg vineri dimineață, la aproape 24 de ore distanță de când a luat decizia să plece de la FCSB. Gigi Becali anunțase că îl „retrogradează” din funcție, că îl păstrează în club, dar fără putere de decizie, însă fostul președinte al Consiliului de Administrație nu a acceptat acest statut. ...

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