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Sport

Michael Carrick a plecat de la Manchester United

a Scris de anca flondor
Michael Carrick a plecat de la Manchester United
Aosom
Manchester United a anunţat, joi, că Michael Carrick a părăsit funcţia de antrenor principal al echipei masculine de seniori.

Sursa: Stiri Pe Surse

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