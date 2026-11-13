Michael Carrick și-a luat rămas-bun de la Manchester United: „A fost o onoare uriașă”

Michael Carrick a transmis un mesaj oficial după ce a fost demis din funcția de antrenor al echipei Manchester United. Fostul mijlocaș al „diavolilor roșii” a subliniat că a fost o onoare imensă să conducă formația pe care o iubește. Tehnicianul a fost eliberat din funcție ieri și va fi înlocuit de Mauricio Pochettino, care va prelua prima echipă după pauza dedicată meciurilor internaționale. ...

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