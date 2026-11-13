Mihai Stoica a ieșit la atac: „E un impostor” » Cine a zis, de fapt, că „la FCSB sunt doi patroni”

A doua zi după plecarea de la echipa roș-albastră, Mihai Stoica a lămurit situația adusă în prim-plan de Gigi Becali, conform căruia cineva din club ar fi zis că „sunt doi patroni la FCSB”. Zilele trecute, finanțatorul de la FCSB spunea că „Mi-a zis Reghe: «patroane, nu există bisericuțe la jucători, există la conducere»”. De asemenea, Becali susținea că membrii staff-ului îl văd pe MM Stoica la nivelul patronului. ...

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