 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Mihai Stoica a ieșit la atac: „E un impostor” » Cine a zis, de fapt, că „la FCSB sunt doi patroni”

a Scris de adrian duţă
Mihai Stoica a ieșit la atac: „E un impostor” » Cine a zis, de fapt, că „la FCSB sunt doi patroni”
Aosom
A doua zi după plecarea de la echipa roș-albastră, Mihai Stoica a lămurit situația adusă în prim-plan de Gigi Becali, conform căruia cineva din club ar fi zis că „sunt doi patroni la FCSB”. Zilele trecute, finanțatorul de la FCSB spunea că „Mi-a zis Reghe: «patroane, nu există bisericuțe la jucători, există la conducere»”. De asemenea, Becali susținea că membrii staff-ului îl văd pe MM Stoica la nivelul patronului. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →