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Sport

Mihai Stoica, asaltat cu oferte după plecarea de la FCSB: „Mi-a zis că în vară mă convinge”

v Scris de vladimir ionescu
Mihai Stoica, asaltat cu oferte după plecarea de la FCSB: „Mi-a zis că în vară mă convinge”
Aosom
Mihai Stoica a refuzat deja două oferte din Superliga, sosite după ce și-a anunțat plecarea de la FCSB. A dezvăluit că propunerile nu au venit din partea rivalelor istorice. Fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru a transmis tranșant că nu poate fi convins să lucreze pentru o altă formație din țară. „Nu …

Sursa: Hotnews

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