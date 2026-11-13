Mihai Stoica spune că două cluburi din Superliga l-au ofertat: „Nu Dinamo și Rapid!” » Dezvăluie planul pentru viitor

Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit vineri pe larg despre ruptura de la FCSB și plecarea acestuia după 16 ani la rând în club, ca mână dreaptă a patronului Gigi Becali. Tensiunile din ultima perioadă l-au determinat să facă un pas în spate și să demisioneze. Mesajul transmis imediat după demisie a fost interpretat de unele voci din fotbal ca fiind un mesaj de „adio” și că este vorba de o retragere definitivă din fotbal odată cu plecarea de la FCSB. ...

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