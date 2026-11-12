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Mircea Rednic a „coborât” în Liga 3: „Dau sfaturi, fac antrenamente. Ar fi păcat să nu promoveze”

e Scris de eduard apostol
Mircea Rednic a „coborât” în Liga 3: „Dau sfaturi, fac antrenamente. Ar fi păcat să nu promoveze”
Aosom
Mircea Rednic, 64 de ani, a oferit la GSP Live detalii despre implicarea sa la Inter Sibiu, formație de liga a treia, ajutându-l pe antrenorul de acolo, Mihai Ianc. Ultima dată pe banca lui Standard Liege, un scurt mandat în vara lui 2025, Mircea Rednic se află în căutarea unei noi aventuri în antrenorat. ...

Sursa: Gsp

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