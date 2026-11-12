Renumitul antrenor Mircea Rednic a vorbit, în premieră, la GSP Live, despre implicarea sa la FC Inter. Fără funcţie oficială la club, ”Puriul” se implică la antrenamente, alături de antrenorul echipei, Mihai Ianc, dar susţine că ultimul cuvând în alcătuirea echipei o are ”principalul”. Rednic susţine că a acceptat cu plăcere propunerea lui Teodor Birţ, […] The post Mircea Rednic vorbeşte pentru prima dată de implicarea la FC Inter, ”echipa adevărată a Sibiului”. ” E păcat de orașul ăsta frumos să nu reușească să promoveze anul acesta în Liga 2” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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