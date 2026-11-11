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Sport

Motivul religios pentru care Endrick a refuzat împrumutul la o echipă din Serie A

t Scris de tudor moisa
Motivul religios pentru care Endrick a refuzat împrumutul la o echipă din Serie A
Aosom
Endrick va pleca, aproape sigur, de la Real Madrid în ianuarie, el urmând să fie cedat sub formă de împrumut. Echipa favorită să obțină serviciile brazilianului

Sursa: Eurosport Romania

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