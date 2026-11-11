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Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
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Sport

N-a mai rezistat! Gigi Becali s-a luat direct de MM Stoica

d Scris de digi sport
N-a mai rezistat! Gigi Becali s-a luat direct de MM Stoica
Aosom
N-a mai rezistat! Gigi Becali s-a luat direct de MM Stoica

Sursa: Digisport

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