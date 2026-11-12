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Sport

Nadia Comăneci împlineşte 65 de ani, Mesajul "Zeiţei de la Montreal"

f Scris de florin răvdan
Nadia Comăneci împlineşte 65 de ani, Mesajul "Zeiţei de la Montreal"
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Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume notată cu 10 la Jocurile Olimpice, împlineşte joi, 12 noiembrie, 65 de ani.

Sursa: Dcnews

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