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Nadia Comăneci împlinește 65 de ani! Povestea româncei care a rescris istoria sportului mondial și a cucerit perfecțiunea

v Scris de vasile manu
Nadia Comăneci împlinește 65 de ani! Povestea româncei care a rescris istoria sportului mondial și a cucerit perfecțiunea
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Nadia Comăneci împlinește 65 de ani! Povestea româncei care a rescris istoria sportului mondial și a cucerit perfecțiunea

Sursa: Foaia Transilvana

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