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Nadia Comăneci împlineşte 65 de ani. Povestea „zeiţei de la Montreal” care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului

m Scris de mihaela ivăncică
Nadia Comăneci împlineşte 65 de ani. Povestea „zeiţei de la Montreal” care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului
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Nadia Comăneci, supranumită „Zeiţa de la Montreal”, prima gimnastă din istorie care a obţinut nota 10 perfect, împlineşte joi 65 de ani. Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană a devenit o legendă a gimnasticii mondiale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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