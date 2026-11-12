Nadia Comăneci, la 65 de ani: „De ziua mea sunt în aer. Vă mulțumesc tuturor din suflet pentru urările frumoase”

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc, a împlinit joi, 12 noiembrie, vârsta de 65 de ani. Cu această ocazie, „Zeița de la Montreal” a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări de ziua ei. Mesajul, cu o durată de aproximativ un minut, a fost transmis în limba engleză. ...

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