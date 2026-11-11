Naționala României are visuri mărețe la Mondialul U17: „Ne dorim să ajungem în semifinale”

Cu 10 zile înainte de debutul României la Campionatul Mondial U17, selecționerul Mircea Diaconescu a vorbit despre atmosfera de la lot și visul pentru competiția din Qatar. Naționala „tricoloră” va debuta pe 21 noiembrie la Mondialul U17, cu Mexic. Al doilea meci din grupă va fi pe 24 noiembrie, cu Venezuela, iar ultima etapă a grupei îi va aduce în față României selecționata din Camerun, pe 27 noiembrie. ...

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