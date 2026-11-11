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Sport

Ne așteaptă o altă umilință? Naționala României, fără patru nume importante contra Poloniei

o Scris de onuț buzoianu
Ne așteaptă o altă umilință? Naționala României, fără patru nume importante contra Poloniei
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După 6-0 la Varșovia, pe 2 octombrie, România întâlnește Polonia sâmbătă (14 noiembrie), de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi are la dispoziție 24 de jucători pentru ultimul meci al tricolorilor acasă din acest an.

Sursa: Jurnalul Ro

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