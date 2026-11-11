Ne așteaptă o altă umilință? Naționala României, fără patru nume importante contra Poloniei

După 6-0 la Varșovia, pe 2 octombrie, România întâlnește Polonia sâmbătă (14 noiembrie), de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Gheorghe Hagi are la dispoziție 24 de jucători pentru ultimul meci al tricolorilor acasă din acest an.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗