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Nevăzătoare din naștere, a ajuns la manșa avionului. Povestea femeii care a făcut istorie în Italia

m Scris de mădălina hodea
Nevăzătoare din naștere, a ajuns la manșa avionului. Povestea femeii care a făcut istorie în Italia
Aosom
Nu a văzut niciodată, dar a învățat să piloteze avioane. Povestea Luciei, femeia care a devenit prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia. The post Nevăzătoare din naștere, a ajuns la manșa avionului. Povestea femeii care a făcut istorie în Italia appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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