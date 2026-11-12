 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Neverosimil: cum l-au numit pe Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri în Italia - Franța!

d Scris de digi sport
Neverosimil: cum l-au numit pe Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri în Italia - Franța!
Aosom
Neverosimil: cum l-au numit pe Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri în Italia - Franța!

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →