Nici Daniel Pancu nu a scăpat de Mircea Rednic: „La ce condiții ai, nu mai merge cu «Bla, bla, bla»”
Sursa: GspCitește mai departe la sursa originală
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Un nou mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone
Joi, 12 noiembrie 2026, autoritățile din județul Tulcea au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord-est a județului, avertiz...
Ministerul Justiţiei anunţă că aduce inteligenţa artificială în sălile de judecată, prin proiectul OPTIMUS
Ministerul Justiţiei anunţă că aduce inteligenţa artificială în sălile de judecată, prin proiectul OPTIMUS
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