Nici Daniel Pancu nu a scăpat de Mircea Rednic: „La ce condiții ai, nu mai merge cu «Bla, bla, bla»”

Campion cu Dinamo și Rapid, ca jucător și antrenor, Mircea Rednic a intervenit la GSP LIVE și a analizat lupta la titlu din Superligă. Antrenorul de 64 de ani, ultimul care a adus titlul pentru Rapid (2003) și Dinamo (2007), este de părere că Universitatea Craiova e favorita la campionat, urmată de Dinamo, căreia i-a lăudat jocul. ...

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