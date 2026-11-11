Nicolae Dică se implică, după schimbările de la FCSB: „Dau din casă! Pot să spun orice despre Mihai Stoica”

Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, a spus care este punctul lui de vedere, după ultimele întâmplate la clubul roș-albastru. După ce în ultimele zile l-a certat de mai multe ori pe Mihai Stoica, Gigi Becali a intrat din nou în direct și a anunțat decizia radicală: MM nu va mai conduce clubul. Antrenorul Laurențiu Reghecampf va primi atribuții suplimentare. Nicolae Dică a lucrat cu Mihai Stoica atât ca antrenor, cât și ca jucător. ...

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