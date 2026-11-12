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Noi probleme pentru administrația Trump: Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari pe zboruri pentru a urmări meciuri de fotbal american

g Scris de george traicu
Noi probleme pentru administrația Trump: Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari pe zboruri pentru a urmări meciuri de fotbal american
Aosom
Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari pe zboruri pentru a asista la meciurile de fotbal american ale Universităţii din Florida.

Sursa: Stiri Pe Surse

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